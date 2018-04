Vettel minimiza ausência da Red Bull em testes da F-1

Vettel disse que será "decepcionante" ficar de fora da primeira parte dos testes, mas argumentou que os doze dias de treino são "bastante tempo" para se adaptar ao novo carro da Red Bull.

A equipe austríaca, que não terá seu novo carro pronto até o primeiro treino, fará testes no túnel de vento no início do mês, e deve participar da segunda sessão, na semana seguinte, no circuito de Jerez, na Espanha.

O alemão, de 22 anos, disse ainda que ficou surpreso com o retorno do compatriota Michael Schumacher. Mas ressaltou que ainda é cedo para fazer previsões sobre a temporada.

"É muito difícil prever alguma coisa antes do início dos testes. Depois da primeira corrida, no Bahrein, nós saberemos mais", explicou. A primeira corrida do ano será disputada no dia 14 de março.