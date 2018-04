Vettel minimiza superioridade da Ferrari em treinos livres no Bahrein

O alemão Sebastian Vettel minimizou a superioridade exibida pela Ferrari nos dois treinos livres do GP do Bahrein de Fórmula 1, nesta sexta-feira. Para o tetracampeão, é difícil "tirar qualquer conclusão" sobre o resultado das duas sessões na comparação entre as principais equipes do grid.

+ Hamilton sofre punição e perde 5 posições no grid do Bahrein

+ Liberty Media propõe redução de custos na F-1 e exibe lista de mudanças para 2021

"Pareceu que estávamos um pouco mais rápidos do que os demais, mas isso depende do programa de cada um", comentou o alemão, que foi o segundo mais veloz do dia. O primeiro foi o companheiro de Ferrari, o finlandês Kimi Raikkonen. Os dois pilotos da Ferrari foram os únicos a correr abaixo do 1min30s nesta sexta.

"Vamos focar em nós mesmos para buscarmos configurações ainda melhores [para o restante do fim de semana]. Em alguns momentos, nosso acerto foi bom e em outros ficou devendo ainda. Ainda temos algum trabalho a fazer", declarou o dono de quatro títulos na F-1.

Raikkonen também afirmou ser precipitada a conclusão de que a equipe italiana é a melhor do fim de semana. "Acho que, se analisar somente os tempos, foi positivo. Mas obviamente é apenas sexta-feira ainda e temos que aprender algumas coisas, coisas que precisamos melhorar para amanhã e aí, sim, vamos saber onde estamos", afirmou o finlandês.

O campeão mundial de 2007 quase sofreu punição ao fim dos treinos livres porque foi liberado para a pista com um dos pneus solto. A Ferrari foi multada em 5 mil euros (cerca de R$ 20 mil).