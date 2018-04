Vettel mira recordes em 'prova especial' de Abu Dabi Campeão por antecipação deste Mundial de Fórmula 1, Sebastian Vettel irá disputar as duas últimas etapas do campeonato de 2011 em busca de novos recordes. Caso volte a ganhar no próximo domingo, no GP de Abu Dabi, o alemão de 24 anos irá igualar a marca de 13 vitórias em uma só temporada, obtida pelo seu compatriota Michael Schumacher, em 2004.