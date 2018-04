Vettel reclama da lentidão da pista em Cingapura

Veja também:

Vettel lidera 2.º treino, e Barrichello é 11.º

F-1 2009 - Classificação | Calendário

ESPECIAL - jogue o Desafio dos Pilotos

BLOG DO LIVIO - Leia mais sobre a F-1

"Podemos ver pelos tempos que a pista está um pouco mais lenta que no ano passado, o que nos decepciona, porque alguns dos trechos de velocidade não estão tão rápidos. Apesar disso, as características são as mesmas", disparou o piloto alemão.

Feitas as reclamações, Vettel disse gostar do traçado da pista e comemorou o bom resultado nos treinos livres. "A vida do piloto não é fácil aqui, mas gosto muito deste circuito. Além disso, foi um bom dia para nós e esperamos ir melhor do que fomos em Monza", completou.