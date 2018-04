Vettel renova contrato com Red Bull até 2011

A Red Bull afirmou em comunicado durante o Grande Prêmio da Europa, em Valencia, que também tem a preferência para contar em 2012 com o piloto alemão, hoje com 22 anos.

Vettel venceu duas corridas até aqui nesta temporada, e ganhou uma no ano passado com a equipe Toro Rosso, irmã da Red Bull. Ele é o terceiro colocado no campeonato deste ano, 23 pontos atrás do britânico Jenson Button a sete corridas para o final.

A Red Bull manterá a mesma dupla no ano que vem. O australiano Mark Webber, segundo colocado no campeonato, renovou o contrato no mês passado para 2010.

(Reportagem de Alan Baldwin)