Vettel se diz preocupado com diferença para líderes Líder do Mundial de Fórmula 1, Sebastian Vettel admitiu preocupação com a diferença de rendimento da sua Red Bull para os líderes dos treinos livres do GP da China, nesta sexta-feira. O alemão foi o quarto colocado na sessão inicial e não conseguiu passar do 10º tempo no segundo treino.