Vettel se diz satisfeito com o terceiro lugar e prevê equilíbrio

BARCELONA - Pole position nas duas primeiras provas da temporada 2013 da Fórmula 1, o alemão Sebastian Vettel viu pela terceira vez consecutiva um piloto da Mercedes garantir o primeiro lugar do grid de largada, mas mesmo assim ficou satisfeito com o resultado do treino de classificação do GP da Espanha, realizado neste sábado no circuito de Barcelona.

O piloto da Red Bull vai largar da terceira colocação e destacou que o seu carro parece bem competitivo. "Eu estou muito feliz, para ser honesto. Durante os treinos de ontem e hoje pela manhã, eu fiquei muito satisfeito e acho que conseguimos melhorar bastante o carro", disse.

Vettel avaliou que o GP da Espanha promete ser bastante equilibrado. Ele prevê uma disputa acirrada com os pilotos da Mercedes - Nico Rosberg e Lewis Hamilton -, que dividem a primeira fila, e também com os carros de Ferrari e Lotus.

"A Mercedes está na nossa frente agora e, para ser sincero, eles não parecem tão ruins em trechos longos. Nas simulações de corrida, a Ferrari e a Lotus também estavam fortes, então podemos esperar uma corrida bastante competitiva", afirmou.

Assim como outros pilotos, Vettel avaliou que os pneus vão ter papel fundamental na definição do GP da Espanha. "Nós optamos por uma abordagem diferente da maioria das pessoas em relação aos pneus, usando só os médios. Agora, se isso nos ajudará amanhã, veremos. Será uma longa corrida e a chave será a degradação dos pneus. Será um desafio, porque os pneus nunca duram tanto quanto gostaríamos", afirmou.