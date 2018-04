Vettel vê Ferrari forte, mas exibe confiança na Espanha

Vettel, porém, mostrou satisfação com o resultado dos treinos livres e só lamentou a pista molhada no primeiro treino livre, que atrapalhou a programação de todas as equipes. "A manhã foi uma perda de tempo, mas a tarde foi bem conclusiva", disse. "Ficamos bem felizes com os dados que captamos dos dois tipos de pneus hoje", completou. "É sempre melhor fica mais ou menos no topo da tabela do que no meio do pelotão na sexta-feira", concluiu.

O atual líder do campeonato, porém, avaliou ser precipitado fazer previsões para o treino de classificação e a prova de domingo. "Está difícil fazer qualquer previsão para o domingo, portanto temos que esperar, focar no acerto do carro, fazer um bom treino livre amanhã e uma boa classificação para a corrida", comentou.

Vettel também garantiu não ter percebido muita diferença no novo pneu duro utilizado em Barcelona. "É difícil dizer algo sobre esses novos pneus duros. Nós não estávamos esperando um milagre e, ao que parece, não fará muita diferença. Não deve nos ajudar muito em termos de corrida, porque acho que ver veremos o mesmo número de pit stops das últimas provas", explicou.