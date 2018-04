Vettel vê Mercedes 'fora do alcance', mas festeja dia sem problemas

O alemão Sebastian Vettel foi quem chegou mais próximo do desempenho da Mercedes no primeiro dia de atividades do GP da Austrália de Fórmula 1, no circuito de Melbourne, ao terminar a sexta-feira na terceira colocação. E embora tenha ficado satisfeito com o desempenho do carro da Ferrari, Vettel reconheceu que nesse momento é impossível superar o alemão Nico Rosberg e o inglês Lewis Hamilton, pilotos da Mercedes, em condições normais.

"Sobre o desempenho, o quanto mais alto você está na tabela de tempos, melhor, mas é só sexta-feira e eu estive na Fórmula 1 por tempo suficiente para saber que os tempos de volta de hoje não são tão importantes. A Mercedes está fora de alcance, temos de ser realistas'', disse o alemão.

Os treinos livres do GP da Austrália marcaram a estreia de Vettel em um fim de semana de corrida. E o alemão celebrou o dia sem incidentes, em uma referência aos problemas que enfrentou no ano passado, com a Red Bull, equipe pela qual teve uma temporada decepcionante após a conquista de quatro títulos mundiais consecutivos.

"Foi um bom dia, sem problemas no carro. Parece que o trabalho duro feito durante o inverno, tanto na pista como na fábrica em Maranello, está valendo a pena. Nossa tendência positiva continua, nomeadamente no que diz respeito a confiabilidade. Eu não consigo pensar em uma sessão de sexta-feira sem problemas em um longo tempo'', afirmou.