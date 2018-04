Villeneuve assina com Sauber para 2005 Depois de ter sido confirmado na terça-feira como o substituto do italiano Jarno Trulli nas três últimas etapas do Mundial de Fórmula 1 pela Renault, o canadense Jacques Villeneuve assinou com a Sauber por dois anos a partir da temporada 2005, informou nesta quarta-feira a escuderia. O brasileiro Felipe Massa segue como segundo piloto da equipe. Campeão do mundo em 1997 pela Williams, Villeneuve disse que está feliz em retornar à categoria depois de ter disputado seu último Grande Prêmio nos Estados Unidos no ano passado, quando foi dispensado pela BAR. ?Estou extremamente empolgado em voltar à Fórmula 1 com a Sauber?, garantiu. ?Também apreciei muito todo o segredo da equipe em apresentar-me como novo piloto?. Segundo nota da Sauber, o contrato com Villeneuve entra em vigor a partir do dia 1º de novembro, logo após o GP do Brasil, última prova do ano.