Villeneuve é o melhor no treino da F1 O canadense Jacques Villeneuve, da BAR, superou as Williams de Juan Pablo Montoya e Ralf Schumacher nos treinos deste sábado, em Valencia (Espanha), que servem de preparação para o começo da temporada da Fórmula 1, dia 3 de março, na Austrália. Villeneuve conseguiu marcar 1m12s967 em sua melhor volta no circuito Ricardo Tormo, enquanto Ralf fez 1m13s254 e Montoya atingiu 1m13s441. Confira os tempos dos treinos deste sábado: 1º Jacques Villeneuve (BAR) - 1m12s967 2º Ralf Schumacher (Williams) - 1m13s254 3º Juan Pablo Montoya (Williams) - 1m13s441 4º Olivier Panis (BAR) - 1m14s446 5º Ryo Fukuda (BAR) - 1m14s646