Villeneuve e Trulli são atrações na F1 As atenções no treino da Fórmula 1 em Silverstone, nesta quinta-feira, estavam em cima de Jacques Villenueve e Jarno Trulli, dois pilotos que estarão em novas equipes em 2005. Villeneuve, que acertou com a Sauber, mas vai disputar as três últimas provas da temporada pela Renault, testou o R24 da equipe francesa. Foi o terceiro mais rápido do dia, com 1m17s433 (66 voltas) - o japonês Takuma Sato, da BAR, ficou em primeiro, 1m17s397 (82). Dispensado pela Renault, Trulli já começou seu trabalho na Toyota, equipe que defenderá a partir de 2005, no lugar do brasileiro Ricardo Zonta - será companheiro de Ralf Schumacher, que está deixando a Williams. O italiano completou 83 voltas, sendo a melhor em 1m17s911, sexto mais veloz dentre os dez que trabalharam. Villeneuve comentou seu teste: "Estava mais confortável no carro, embora ainda me mexa no cockpit, e pude ser mais agressivo. Gostei do meu tempo."