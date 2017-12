Villeneuve faz testes com a Sauber Jacques Villeneuve, ex-campeão mundial da F-1, fará seus primeiros testes com a Sauber ainda este mês na Espanha - a partir do dia 26, em Barcelona -, depois de acertar com a escuderia suíça nesta quinta-feira. A equipe anunciou que fez contrato de dois anos com o canadense, que foi campeão em 1997 com a Williams. "O primeiro dia de trabalho com uma nova equipe sempre é especial", disse o piloto de 33 anos, que voltou a correr neste fim de ano pela Renault (fez os três últimos GPs), depois de deixar a BAR. "Estou ansioso para fazer meu primeiro teste e ter as primeiras impressões do C23", disse Villeneuve. Enquanto isso, quem anda procurando emprego é David Coulthard, que aos 33 anos não renovou com a McLaren. Segundo a revista Autosport, o escocês foi até a sede da Williams, na Inglaterra, porque só quer "ter o direito de expor seu currículo de 13 vitórias em GPs em nove anos de F-1". Seu maior rival é o brasileiro Antônio Pizzonia.