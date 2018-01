Villeneuve, mais uma vez, tira Panis No próprio comunicado de imprensa da equipe BAR, ao explicar o que ocorreu com Olivier Panis, ainda na largada do GP da Inglaterra, não deu para esconder a verdade. "Panis foi colocado para fora por quem?", dizia a nota. Jacques Villeneuve, campeão do mundo de 1997 e seu companheiro, deu o chamado "chega pra lá" no francês, ainda na primeira curva. Panis ficou parado na caixa de brita sem saber o que pensar. "Devo desculpas a ele", disse o canadense. "Freei tarde depois da largada, as rodas bloquearam e o acertei." Jacques continuou na corrida e terminou em oitavo. "O que eu posso fazer", limitou-se a comentar Panis.