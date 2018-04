Villeneuve não é mais o mesmo Se o objetivo dos promotores da Fórmula 1, ao incentivar a contratação do polêmico Jacques Villeneuve, era reintroduzir na competição a ironia, contundência de sua declarações, as trocas de acusações, tão ausentes atualmente, é bom eles começarem a rever sua aposta. O Villeneuve que se apresentou na quinta no circuito de Xangai, depois de deixar o paddock no dia 28 de setembro do ano passado, demitido pela BAR, é bastante distante do que competia no Mundial desde 1996, para não se afirmar o oposto. O atiçador de intrigas transformou-se no maior franciscano da Fórmula 1. Ao menos no primeiro dia da volta. Todas as perguntas que antes geravam até certa agressividade na resposta agora recebem reflexões contemporizadoras. Não fosse seu longo macacão - ele é bem baixinho - marrom, a azul, a imagem do seguidor da ordem religiosa se completaria. Até certos gestos com a mão, ao explicar, por exemplo, as desavenças, profundas, com Jenson Button, com quem dividiu a BAR, denotam, agora, uma postura pacifista. ?Não concordar com alguém não significa odiar alguém?, disse, cercado de jornalistas, buscando os olhos de quem pudesse, como numa homilia. ?Não tive problemas com Button?. Antes do campeonato do ano passado começar, afirmou: ?Se ao final das 17 etapas eu não for melhor que ele, é melhor eu me aposentar?. Perdeu a disputa e acabou sem equipe até a corrida passada. A Renault o contratou para substituir Jarno Trulli nas três provas finais. ?Button até me elogiou recentemente, dizendo que eu tenho responsabilidade nesse avanço da BAR este ano?. Ninguém ouviu o inglês falar bem de Villeneuve, com quem mantinha um conflito aberto na imprensa. O comportamento pastoral talvez tenha a ver com uma declaração pronunciada ontem: ?A Fórmula 1 para mim foi como certas namoradas. Você percebe que é muito boa apenas depois que a perde?. O canadense campeão do mundo de 1997 retornou como um anjo. Seu eterno desafeto, Michael Schumacher, mereceu comentários, agora nessa nova fase eclesiástica: ?Na realidade, nunca tivemos maiores dificuldades de relacionamento, não é o caso de termos de fazer as pazes. Nossos últimos encontros foram cordiais?. Desde que Schumacher tentou colocá-lo para fora da pista, no GP da Europa de 1997, em Jerez de la Frontera, para ficar com o título de campeão, tudo o que de ruim acontecia na Fórmula 1 tinha um responsável para Villeneuve: Michael Schumacher. Por fim, tentou explicar quase com letras de forma que vencer a BAR, domingo, e depois nos GPs do Japão e do Brasil não significa nenhuma revanche: ?Trata-se apenas de atingir o objetivo da minha atual equipe, a Renault, reconquistar o segundo entre os construtores, perdido para a BAR em Monza?, pronunciado, agora, em voz baixa e lenta. Em 2005 Villeneuve correrá pela Sauber. Resta saber se na versão maquiavélica até ano passado, segundo todos que trabalharam com ele, ou quase evangélica evidenciada nesta quinta.