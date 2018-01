Villeneuve nega ida para a McLaren O piloto canadense Jacques Villeneuve disse hoje que pretende permanecer na BAR em 2002. Desta forma, o piloto põe fim às especulações segundo as quais estaria se transferindo para a McLaren, onde ocuparia o lugar de Mika Hakkinen. ?A exceção da Ferrari, que vai continuar sendo muito competitiva, o futuro da Fórmula 1 ainda não está claro. É cedo para saber quais serão as outras escuderias em condições de brigar pela ponta?, disse ele. ?Por causa disso, considero que seja prematura qualquer mudança neste momento?, acrescentou. Com isso, crescem as chances de o italiano Jarno Trulli ser o escolhido, numa eventual saída de Mika Hakkinen.