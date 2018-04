Villeneuve pode estar saindo da BAR Enquanto as equipes Jordan, Ferrari, Renault, BAR e Toyota concluíam, nesta sexta-feira, a semana de testes no Circuito da Catalunha, em Barcelona, eram fortes os rumores, na Inglaterra, de que Jacques Villeneuve poderia rever seu futuro na BAR, já para a temporada que começa dia 3 de março em Melbourne. O time inglês desmentiu a notícia. Pela primeira vez nos cinco dias de testes, nesta sexta-feira, a pista de Barcelona apresentou excelente condição para treino, com o asfalto seco o tempo todo e a temperatura entre 9 e 14 graus. Giancarlo Fisichella, da Jordan, aproveitou bem o momento e estabeleceu a melhor marca da semana, com 1min18s522 (70 voltas). Seu companheiro, o japonês Takuma Sato, que irá estrear na Fórmula 1, campeão inglês de Fórmula 3, ficou em segundo, 1min19s146 (64). Olivier Panis trabalhou com o novo modelo da BAR, enquanto o Anthony Davidson, piloto de testes, treinou com o carro de 2001. Panis obteve 1min20s494 (90), quinto mais rápido dentre os oito que treinaram. A ausência de Villeneuve, convocado para o ensaio, gerou as mais diferentes especulações. A primeira delas dava conta de uma possível troca com a Renault. O canadense iria para o time francês, enquanto o inglês Jenson Button se transferiria para a BAR. Falou-se até que Heinz-Harald Frentzen, ainda sem equipe, poderia ir para o lugar de Villeneuve, cada vez mais descontente com a BAR. Apesar de ele ter elogiado para a imprensa o novo BAR, na realidade o campeão do mundo de 1997 teria compreendido logo que passaria outro ano andando lá atrás. Ainda que o modelo 2002 seja mesmo uma evolução, a diferença que o separa dos melhores é enorme. A saída de Craig Pollock da BAR, diretor geral e ex-empresário de Villeneuve, também seria um dos motivos para a nova postura do piloto. David Richards, novo diretor geral da BAR, desmentiu os rumores. Bernoldi - O jovem piloto de Curitiba, de 23 anos, foi oficializado como piloto da Arrows em 2002. Com um novo carro e motor Ford, o mesmo da Jaguar, suas perspectivas de resultados são bem melhores. Já o alemão Michael Schumacher experimentou nesta sexta-feira, em Saint Moritz, na Suíça, as emoções de um trenó de neve de competição. Sentado na posição 2 dentre os quatro ocupantes do veículo, atingiu 137 km/h. "É realmente impressionante", disse.