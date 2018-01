Villeneuve se oferece para a McLaren Atualmente desempregado, Jaques Villeneuve se ofereceu à McLaren. O contato foi confirmado hoje por um porta-voz do time inglês ao site F1 Racing: "Fomos procurados por Jacques em relação a testes pela equipe em 2004. Mas não conversamos nada mais significativo?. O empresário do canadense, Craig Pollock, diz que o piloto não vai parar de correr e teria até uma vaga de piloto titular garantida para 2005. Não revelou a equipe. Já Heinz-Harald Frentzen, dispensado pela Sauber, admitiu ter feito contato com Eddie Cheever, dono da equipe Cheever, tentando um lugar na IRL.