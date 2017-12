Villeneuve também disputa vaga na Williams A corrida pela vaga de Juan Pablo Montoya na Williams a partir de 2005 continua. Jacques Villeneuve, que já trabalhou para Frank Williams entre 1996 e 1998, foi sondado, mais isso não significa que tenha preferência. O porta-voz da equipe, Liam Clogger, disse que o canadense é apenas mais um candidato. "Obviamente, estamos conversando com vários pilotos para sondar suas aspirações. Nada mais que isso??, afirmou. Clogger desmentiu a informação de que Villeneuve esteve na fábrica da equipe fazendo molde para o banco e também que tenha treino programado, como a imprensa européia vem noticiando. Além dele, Jenson Button e Marc Webber são candidatos à vaga do colombiano, assim como Marc Gené e o brasileiro Antonio Pizzonia, atuais pilotos de testes da Williams. Montoya, inclusive, acredita que a equipe vá escolher entre Gené e Pizzonia o seu substituto. "Mas até que saibamos o que vá fazer Ralf Schumacher, não teremos certeza de precisaremos contratar um ou dois pilotos??, disse Clogger. Em Paul Ricard, Pizzonia testou a Williams e foi o segundo mais rápido do dia (1m32s556, em 87 voltas). Gené ficou em quarto (1m32s956, 84). O melhor foi Pedro de la Rosa, com a McLaren (1m32s460, 113). O outro brasileiro entre os oito pilotos que treinaram foi Ricardo Zonta, com a Toyota, o terceiro (1m32s875, 99). Em Silverstone, Felipe Massa testou pneus e asas na Sauber e, na melhor de suas 59 voltas no traçado tradicional, fez 1m19s060.