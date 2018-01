Villeneuve vai correr no lugar de Cristiano da Matta O piloto Jacques Villeneuve pode substituir o brasileiro Cristiano da Matta na equipe RuSport nas provas que restam da Champ Car. Villeneuve foi dispensado pela equipe BMW Sauber de Fórmula 1 logo após o Grande Prêmio da Hungria, em 6 de agosto. Deu lugar ao polonês Robert Kubica - que já está confirmado no time até o fim do ano. Além de Villeneuve, os pilotos Patrick Carpentier e Ryan Hunter-Reay também estão na mira da equipe de Da Matta. A próxima etapa da Champ Car será em Montreal, no Canadá, no dia 27. O brasileiro Da Matta segue internado no hospital Theda Clark Medical Center, em Wisconsin, Estados Unidos, onde se recupera de traumatismo craniano depois de atropelar um veado durante um treino, em Elkhart Lake. O piloto deve ficar mais duas semanas na UTI.