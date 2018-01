Vingado, Massa relembra fiasco na Austrália Felipe Massa comemorou a pole position para o Grande Prêmio da Malásia com sede de vingança. O brasileiro não esqueceu a frustração por ter largado na última colocação na corrida da Austrália, na abertura da temporada de 2007 da Fórmula 1, e fez questão de comentá-la na entrevista coletiva concedida na madrugada deste sábado (pelo horário de Brasília), após o treino classificatório. "Depois do que aconteceu na primeira corrida, estou muito feliz. Na Austrália com certeza eu teria brigado pela pole position", disse Massa, que teve problemas de câmbio na sua Ferrari durante o treino oficial em Melbourne e chegou em sexto na corrida. A Ferrari de Massa parece ter sido devidamente arrumada. Tanto que o brasileiro dominou três das quatro sessões de treinos disputadas em Sepang: duas livres e a classificatória. "Foi uma boa manhã [terceiro treino livre, em que ficou em 2.º lugar, sendo superado pelo inglês Lewis Hamilton] e uma ótima tarde [treino oficial]. Espero que nós possamos continuar assim." No entanto, Massa admitiu que, na Malásia, as McLaren são uma ameaça ainda maior do que foram na Austrália. "Acho que no final do dia a McLaren esteve muito competitiva e isso vai nos fazer trabalhar muito para amanhã [domingo]", disse o ferrarista. Fernando Alonso, que ficou na segunda colocação, três décimos atrás de Massa, concorda quanto ao desenvolvimento de sua McLaren. "Nós tivemos uma pequena melhora no nosso carro e acho que amanhã [domingo] vai ser bem melhor do que foi em Melbourne", disse o campeão mundial, segundo colocado na ocasião. "Estamos mais perto da Ferrari e tudo leva a crer que estamos no caminho certo."