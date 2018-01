Vinícius Ramires vence sua primeira prova na Fórmula Truck Fim de semana perfeito para Vinícius Ramires. De Mercedes, o piloto de 30 anos liderou de ponta a ponta a quinta etapa da Fórmula Truck neste domingo, em Campo Grande (MS), e chegou a primeira vitória na categoria. Atrás chegaram Renato Martins e Adalberto Jardim, da Volkswagen. Ramires está há um ano e meio na Truck - saiu direto do kart, que pesa menos de 300 quilos, para os "brutos" de quase cinco toneladas. "O Renato estava me pressionando desde o começo e tive de ter tranqüilidade para seguir liderando. Teve um momento em que fiquei apavorado e errei. Admito que ainda me falta experiência", disse o vencedor. Renato Martins, que chegaria em terceiro lugar, teve sorte para chegar em segundo: na penúltima volta, o caminhão de Leandro Totti, segundo até então, pegou fogo. "Esse segundo lugar caiu do céu para mim. Estava com problemas com o caminhão. Tive de tirar o pé em vários momentos", disse o piloto, que - com 60 pontos - pulou da quarta para a segunda colocação geral. Roberval Andrade chegou em quinto mas foi penalizado em 20 segundos e caiu para oitavo. Com isso, Débora Rodrigues ficou com a quinta posição.