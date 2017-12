Vips congestionam boxes em Interlagos A visita dos Vips aos boxes do circuito de Interlagos neste sábado, após os treinos livres da manhã, "entupiu? o pit lane na frente dos locais onde ficam a Ferrari e a Williams. Ficou difícil até se mexer. Como os seguranças fizeram um cordão de isolamento antes do primeiro box, a concentração de pessoas acabou lembrando os momentos que antecedem a largada da Corrida de São Silvestre. A agitação aumentou quando Rubens Barrichello apareceu para dar autógrafos. Então, quem estava colado à grade colocada para separar os fãs dos pilotos, foram espremidos pelos que estavam atrás. Na confusão, um torcedor deixou seu óculos escuro cair. Rubinho pegou, experimentou e, em vez de devolver a peça, deu-a de presente para um mecânico. Também perambularam pelo box neste sábado, entre outros famosos, o ex-jogador Raí e a apresentadora Luciana Gimenez, convidados pela Renault. "É tudo muito chique?, disse Luciana, que iria torcer pelo amigo Eddie Irvine. O cavaleiro Rodrigo Pessoa foi outro que circulou pelo paddock. Como faz todo os anos, ele pretende acompanhar a corrida no box da McLaren. "Tenho sido pé-quente?, disse, lembrando que o vencedor no ano passado foi o escocês David Coulthard. Outro cavaleiro que também esteve em Interlagos foi Vitor Alves Teixeira.