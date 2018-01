Vips ?invadem? áreas de boxes Um grupo privilegiado de aproximadamente 4 mil torcedores ?invadiu? há pouco as áreas dos boxes do circuito de Interlagos, onde no domingo será disputada a penúltima etapa da temporada 2005 do Mundial de F-1. O intervalo entre a 1ª e a 2ª sessão de treinos livres, é reservado tradicionalmente aos chamados torcedores Vips - gente convidada das empresas patrocinadoras ou que tem dinheiro suficiente para pagar ingressos que chegam a R$ 1.400,00 (os 3 dias) das áreas mais nobres do circuito. A exemplo do que ocorre em todas as etapas, os torcedores são liberados para visitar as áreas de boxes; tirar fotos com pilotos ou especular sobre o funcionamento dos carros com mecânicos e engenheiros. Rubens Barrichello, que voltava para o motor-home da Ferrari após a primeira sessão de treinos, caminhou entre o público e bastante aplaudido. A expectativa dos organizadores é de que no domingo, dia da corrida, o número de visitantes chegue pelo menos a 8 mil.