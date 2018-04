Vitaly Petrov vence primeira prova da GP2 em Valência

O russo Vitaly Petrov conseguiu interromper o domínio recente do alemão Nico Hulkenberg na GP2, categoria de acesso da Fórmula 1. Depois de o piloto da Alemanha vencer cinco das últimas seis corridas, Petrov ganhou a primeira prova do GP de Valência neste sábado. Mesmo assim, Hulkenberg chegou em segundo, mantendo a boa vantagem que tem na liderança da temporada.

Ainda brigando pelas primeiras posições, o brasileiro Lucas di Grassi abandonou a prova e segue em quarto no Mundial, com 40 pontos, cinco atrás do francês Romain Grosjean, que foi para a Fórmula 1 ocupar o lugar de Nelsinho Piquet na Renault. Enquanto isso, Hulkenberg tem 68 pontos e Petrov ainda tenta tirar o título do alemão, com 51 pontos.

Na corrida deste sábado, Hulkenberg só perdeu a primeira posição por causa de um erro na primeira curva, depois de largar na pole. Petrov então assumiu a frente, mas chegou a ser pressionado no fim da prova pelo alemão, que superou o espanhol Sergio Perez, terceiro colocado. Diego Nunes foi o brasileiro melhor colocado, em 12.º. Alberto Valério terminou em 18.º e Luiz Razia abandonou a corrida.

A segunda prova do GP de Valência da GP2 será disputada neste domingo. O venezuelano Pastor Maldonado, oitavo colocado neste sábado, será o pole. A corrida tem início marcado para as 5h30 (de Brasília).