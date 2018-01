Vítor Meira surpreende na IRL O brasileiro Vítor Meira deixou os protagonistas da etapa decisiva da Indy Racing League, o norte-americano Sam Hornish Jr. e o brasileiro Hélio Castro Neves, em segundo plano nesta sexta-feira, no primeiro dia de treinos para o GP do Texas, prova de encerramento da temporada. Ele foi o mais rápido no oval de 1,5 milha (2,4 km), com o tempo de 23s652, obtido na primeira sessão. Esta é apenas a quarta corrida de Vítor Meira na categoria. Ele corre pela Menards, uma das equipes mais bem estruturadas da IRL. Em segundo lugar ficou o veterano Eddie Cheever, da Cheever, com 23s680. Entre os dois que disputam o título, Helinho (469 pontos) teve desempenho superior ao de Hornish (481). O brasileiro da Penske cravou 23s784 na sua melhor volta (sexto tempo), enquanto o norte-americano da Panther não foi além da 11ª marca, 23s844. Os outros brasileiros tiveram performance regular nos treinos desta sexta-feira no Texas Motor Speedway: Felipe Giafone, da MoNunn, fez o 10º tempo, 23s844; Airton Daré, da A. J. Foyt, o 12º, 23s926; e Raul Boesel, da Bradley, o 18º, 24s153. O treino desta sexta-feira foi marcado pelo acidente com o americano Dan Wheldon, que está estreando pela Panther. Ele bateu forte no muro da curva 4 e até agora, os médicos não deram detalhes sobre seu estado de saúde.