Vitória de Rubinho gera nova polêmica O inglês David Richard, diretor que está reestruturando com competência a equipe BAR, afirmou nesta segunda-feira, como muitos já haviam feito domingo, que a vitória de Rubens Barrichello no GP dos Estados Unidos não foi o resultado de uma ação planejada de Michael Schumacher. "Acabou sendo sem querer, por acaso. Michael não queria deixar Rubens ultrapassá-lo, mas sim concluir a prova lado a lado, como um show", disse. "Todo mundo comete gafes e essa foi a de Michael em 2002." Para o dirigente, Barrichello não percebeu que havia ultrapassado Schumacher. Disputar uma corrida de Fórmula 1 e não estar, durante as 73 voltas da competição, a mais de 3 segundos de um superpiloto como o alemão, como ocorreu em Indianápolis, só reforça a temporada extraordinária de Barrichello. Os números são melhores para demonstrá-la: quatro vitórias, quatro segundas colocações, um terceiro e um quarto lugar. Portanto, o fato de Barrichello ter interpretado que seu companheiro de Ferrari agiu de forma a permitir que ele ganhasse a corrida de Indianápolis, ao diminuir a velocidade a poucos metros da linha de chegada, não desmerece em nada seu trabalho, elogiado por todos na Fórmula 1. O erro, admitido por vários profissionais da Fórmula 1, foi de Schumacher. Ron Dennis, sócio e diretor da McLaren, e Eddie Jordan, da Jordan, comentaram nesta segunda-feira não terem gostado nada do que viram em Indianápolis no domingo. Para Eddie Jordan, a manobra de Schumacher contraria os interesses da própria Formula 1, em especial porque a competição ainda está se firmando nos Estados Unidos. Domingo o público foi menor que no ano passado que, por sua vez, esteve em menor número também que na estréia do campeonato no mais antigo circuito do mundo, em 2000. Os dois consideram que Schumacher deliberadamente permitiu que Barrichello ganhasse a penúltima etapa do Mundial.