Vitória de Vigaldo na Fórmula Truck O paulista Vignaldo Vizio quebrou neste domingo um jejum de três anos sem vitórias na F-Truck, ao ganhar a última etapa da temporada de 2003, em Curitiba. Com um caminhão Mercedes-Benz, o piloto largou em sétimo, fez uma corrida de recuperação e, quando assumiu a ponta, soube suportar a pressão do também paulista Renato Martins (Volkswagen) para vencer. "Foi uma longa batalha, mas sabia que este dia chegaria??, disse, chorando, Vizio. O campeão antecipado da temporada, o paranaense Wellington Cirino (Mercedes-Benz), largou na pole, mas fez uma corrida conservadora e chegou em terceiro. Cirino terminou o campeonato com 166 pontos. Martins, com 122, ficou com o vice-campeonato e o paulista Djalma Fogaça (Ford), com 115, em terceiro.