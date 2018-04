'Vitórias mudarão a ideia dos fãs', diz Massa sobre 2011

"Virei o carro de ponta cabeça para ver se os pneus funcionavam comigo e não consegui", afirmou Felipe Massa em entrevista exclusiva ao jornal O Estado de São Paulo, em Barcelona, depois de fechar na liderança, na última segunda-feira, o último dia de testes realizados no circuito da Catalunha.

O piloto da Ferrari explica que, com a substituição dos pneus Bridgestone pelos da Pirelli, mais macios, neste ano a situação é outra. "O carro está mais na mão e sei o que posso tirar dele. Estou confiante", disse, empolgado com a nova temporada.

Outra razão para o elevado estado de espírito de Massa é o comportamento do modelo F150th da Ferrari nos testes. Ao longo de três séries já realizadas, em Valência, Jerez de la Frontera e Barcelona, Ferrari e Red Bull deram mostras de estar, hoje, bem à frente dos concorrentes. Os bons resultados, diz, serão fundamentais para reconquistar a confiança dos fãs, abalada desde o GP da Alemanha, quando acatou ordem da equipe e permitiu a ultrapassagem de Fernando Alonso.

Na entrevista ao O Estado de São Paulo, Massa admitiu que está mais feliz do que ano passado. "Eu chegava nas pistas e não conseguia tirar tudo do carro por causa de os pneus serem muito duros, depois de tentar de tudo. Não havia como estar feliz. E felicidade no trabalho é muito importante, em especial nesse tipo de trabalho. Era difícil ir a uma corrida sabendo disso. Agora, após o primeiro treino com os novos pneus, bastaram três voltas para mudar tudo", festejou Massa.

O piloto admitiu, porém, que a Red Bull ainda está à frente da Ferrari, fato que não tira a sua confiança. "Estou superconfiante. Como todos, vamos ter novos componentes no carro e até o começo do campeonato devemos avançar mais. Acredito que estaremos bem competitivos", prevê.

Já ao comentar o fato de ter deixado Alonso ultrapassá-lo no GP da Alemanha do ano passado, Massa garante que já superou a decisão que acabou manchando a sua imagem na F-1. "Tudo o que é forte as pessoas lembram mesmo. Uma vitória é muito mais fácil de se esquecer do que algo forte como aquilo. Mas não é nada que permaneça na minha cabeça e me impeça de lutar por vencer o maior número de corridas possível e brigar pelo campeonato", disse o brasileiro, admitindo, porém, que precisa reconquistar os fãs que perdeu com sua atitude.

"Bons resultados sempre fazem as pessoas mudarem de ideia, entre os que torcem por você e mesmo são contra. Com tudo o que aconteceu, sei que sou querido, principalmente no meu País. Depois do GP da Alemanha, fui a restaurantes, saí na rua, no Brasil. Claro, ninguém me deu parabéns, mas ouvi coisas do tipo ''força, cabeça no lugar'', e tudo isso me ajudou muito", acrescentou.