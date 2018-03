Viviane relembra histórias de Senna Um pequeno grupo de jornalistas teve uma guia muito especial, hoje, a acompanhá-los na Exposição "Ayrton Senna - Meu sonho não tem fim", no Ibirapuera: a irmã do próprio piloto, Viviane Senna. "Olha só os sapatinhos dele", disse, apontando uma das fotos da mostra, da época em que Senna era uma pequeno menino. "Ele corria, dentro da loja mesmo, e se os sapatos permitissem que escorregasse minha mãe não poderia comprá-los. Tinha de ter aderência", conta Viviane rindo. Essa e outras passagens da infância de ambos foram reveladas na visita. Troféus, macacões, luvas, placas comemorativas, a McLaren de 1990, tudo original, vídeos e fotos são percorridos pelo grupo. Viviane pára em frente a outra imagem do piloto quando criança. "Nós gostávamos de batizar as bonecas", recorda. "O Ayrton era sempre o padre." A imagem mostra Senna, com cerca de 5 anos, com a bíblia numa das mãos enquanto a outra joga água na cabeça de uma enorme boneca. "Era o batismo", explica Viviane. Foi a mãe do piloto, dona Neide, quem organizou as peças da mostra. A pergunta à irmã é inevitável: "Ela não se emociona? "Eu não sei como, mas ela administra bem a questão", responde. Nesse instante quem fica com os olhos marejados é Viviane. Detalhes da convivência de ambos são lembrados ao mesmo tempo em que Viviane ressalta os própositos do Instituto Ayrton Senna, idealizado pelo piloto pouco antes da sua morte, em 1994. "Nós tivemos a oportunidade de desenvolver nossas potencialidades, mas a grande maioria nesse país não tem. Oferecer às crianças essa chance é a nossa proposta." Hoje a instituição atende 280 mil jovens, nos mais variados projetos, que se estendem da área educacional à esportiva, passando por arte e cultura. "Se a gente quiser modificar alguma coisa, é pela criança que se deve começar" propõe o piloto numa das muitas frases expostas em destaque na mostra. Gerhard Berger, ex-companheiro de McLaren, surge numa foto com Senna e Viviane faz outro pit stop. "O Ayrton me contou que, certa ocasião, o Gerhard colocou um peixe embaixo da sua cama, num hotel. Depois de três dias ele não suportava mais o cheiro." O troco veio em seguida: "Eles estavam na Austrália e não sei quanto tempo iriam demorar até retornar à Europa. O Ayrton acomodou um peixe também na bagagem do Gerhard, que quando abriu..."As solicitações para que a exposição se torne itinerante são muitas, conta Viviane. "Estamos estudando, mas há várias dificuldades."