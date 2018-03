Vodafone vai patrocinar a Ferrari Rubens Barrichello compareceu junto de Michael Schumacher e o presidente da Ferrari, Luca di Montezemolo, na entrevista programada pela equipe, no super elegante Hotel de Paris, para anunciar um novo patrocinador. Trata-se da Vodafone, empresa inglesa de telefonia celular, que já investe no time de futebol do Manchester United. Rubinho passou parte do dia jogando golfe junto de Ronaldinho, atacante da Inter de Milão.