Volks já tem até motor para a F-1 Futuro presidente da Volkswagen, Bernd Pischetsrieder admitiu que a montadora tem interesse na Fórmula 1, a principal categoria do automobilismo mundial. "Todos sabem que sempre fui um fanático incondicional da F-1", disse o executivo em entrevista à revista Stern que irá às bancas na quinta-feira. Segundo a publicação, Pischetsrieder, que deve suceder Ferdinand Piech no comando da empresa em abril do ano que vem, "tem aparentemente projetos concretos para entrar na F-1". A Stern explica também que a Volkswagen já tem um motor pronto para equipar carros da categoria. Apesar disso, Pischetsrieder lembra que o projeto ainda levaria algum tempo para se concretizar. "Mesmo que decidamos participar, não iríamos para a pista em menos de três ou quatro anos." Leia mais no Jornal da Tarde