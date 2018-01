Volkswagen entra na Stock Car em 2006 A Stock Car tem uma nova montadora. A Volkswagen se juntou à Chevrolet e à Mitsubishi e irá disputar a principal categoria do automobilismo brasileiro na temporada 2006. A Chevrolet, que utiliza o Astra e está na Stock Car desde o começo da categoria, deve ficar com 20 carros no grid. A Mitsubishi, que entrou na disputa nesta temporada, com o Lancer, terá 10. E a Volkswagen, que irá usar o Bora, ficará com outros 10 participantes no campeonato. Mas ainda não foi definido quem irão utilizar os carros da Volkswagen. ?Ainda estamos estudando a distribuição das marcas pelas equipes. O objetivo é que todas elas estejam bem representadas no pelotão da frente?, disse Carlos Col, o promotor e organizador da Stock Car.