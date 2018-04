Volta de Räikkönen à Fórmula 1 agita impresa pelo mundo

O acerto de Kimi Räikkönen com a Renault, que no ano que vem vai se chamar Lotus, agitou o mundo da Fórmula 1. O campeão de 2007 havia abandonado a categoria em 2009 e retorna para uma equipe que surpreendeu no final desta temporada. O acordo entre a equipe e o finlandês foi rapidamente propagado pelos sites das páginas esportivas dos jornais ao redor do mundo.

Desde o HBL, da Finlândia, passando pelo Daily Mail, da Inglaterra, que lembrou do apelido de Räikkönen no automobilismo (Homem de Gelo). Já o Marca, da Espanha, constatou que com a volta do finlandês ao circo da F1, a temporada 2012 vai contar com seis campeões mundiais: Räikkönen, Fernando Alonso, Lewis Hamilton, Jenson Button, Sebastian Vettel e Michael Schumacher.