Voluntários já trabalham em Interlagos Para garantir o bom andamento do GP do Brasil de Fórmula 1, no próximo domingo, centenas de voluntários já estão trabalhando no autódromo de Interlagos desde agosto. Um deles é Felipe Biazzi, de 23 anos, que trabalha desde 1997 na etapa paulista da Fórmula 1. Quando tinha 15 anos Felipe já era um apaixonado pelo automobilismo e fio se informar se poderia ser voluntário na etapa brasileira da Fórmula 1. ?Conhecia uma pessoa que conhecia o pessoal que fazia a seleção para o voluntariado do GP e fui atrás. Fiz um treinamento teórico, o prático e agora trabalho na equipe dos boxes?, lembra. Há três anos Felipe é o diretor adjunto do chefe de box, cuja equipe conta com 53 voluntários. ?Trabalhamos com a entrada e saída dos carros dos boxes, basicamente ? existem empurradores e bandeirinhas que ajudo a coordenar?, esclarece. Os empurradores ficam na entrada e saída de boxes, e se nos treinos alguém tiver alguma dificuldade eles entram em ação e levam o veículo até uma área que não seja de risco. Já os bandeirinhas cuidam da sinalização da pista. Apesar de toda a paixão pelo automobilismo, ele se mostra bastante frio em relação à emoção de trabalhar na Fórmula 1. ?Estou concentrado em trabalhar, não existe essa de tietagem. Nunca ganhei nenhuma lembrança e nem tirei foto de piloto. Não ligo para isso. A gente vem para o autódromo para trabalhar?, desconversa. O que deveria ser uma diversão, hoje é encarada com muita seriedade pelo estudante e estagiário de Direito, que também já foi voluntário em Stock Car e Fórmula Renault. ?Ver a corrida de perto é, de fato, muito emocionante. Mas não conseguimos assisti-la como um torcedor comum. Ficamos na correria trabalhando. Nós conseguimos ver as outras etapas pela televisão, e olhe lá.? Uma situação marcante aconteceu em 2001. ?Foi quando o Mika Hakkinen não conseguiu sair na largada. nos chamaram para entrar na pista e me lembro que ele desrespeitou outro comissário e acabou sendo multado em US$ 5 mil.? Para estar sempre em meio à correria, Felipe se desdobra: ?Estou de folga do estágio esta semana e na faculdade eu negocio, sempre se dá um jeito. Estaremos todos os dias aqui, até domingo, trabalhando a partir das oito da manhã, sem horário para irmos embora. Geralmente vamos às 19h, 20h, mas se acontece algum imprevisto trabalhamos mais. Sem problema nenhum.?