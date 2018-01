"Vovô" David Muffato ganha a primeira na Fórmula Truck Na primeira corrida realizada em Fortaleza em 11 anos de Fórmula Truck, o vencedor foi o ?vovô? da categoria, Pedro Muffato, da Scania. Com 63 anos, o veterano fez bonito e deixou muitos favoritos para trás. Neste domingo, ele cruzou a linha de chegada na frente de Wellington Cirino (Mercedes) e Débora Rodrigues (Volkswagen). ?Foi uma vitória linda, saborosa. O trabalho da equipe foi perfeito. Meu caminhão estava com pneus para pista seca na frente, e para chuva na parte traseira. Não é fácil guiar assim?, conta Muffato, que está em seu quinto ano de Truck. A vitória do piloto foi uma das mais comemoradas pelos adversários da categoria: ?Me chamam de vovô carinhosamente aqui, mas na pista ninguém quer perder. Quando eu corria de Fórmula 3 Sul-Americana, tive um grave acidente porque os moleques não queria ficar atrás de um velho.? Experiente, o piloto afirma que em nenhum momento se desesperou: ?Não me senti ameaçado durante a corrida. Eu estava me divertindo o tempo todo e só teve um momento em que o Roberval (Andrade) me atrapalhou e quase me tirou da corrida.? Muffato começou a correr em 1967, em corridas de rua. ?Se dependesse da minha mulher eu já tinha parado. Mas só ela vota contra lá em casa. Lá temos outro piloto, meu filho Davi, que corre de Stock Car.? Na classificação, Leandro Totti (Ford) segue em primeiro, com 37 pontos, seguido de Wellinton Cirino, com 32, e Muffato, que tem 31.