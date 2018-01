Webber confirma favoritismo na F-3000 O australiano Mark Webber, da equipe SuperNova, confirmou neste sábado no circuito Enzo e Dino Ferrari o favoritismo destacado que lhe davam para ser campeão este ano da Fórmula 3000. Ele venceu o GP de Ímola de ponta a ponta, além de ter feito, sexta-feira, a pole position e estabelecido neste sábado a melhor volta da competição. O líder do campeonato, contudo, ainda é o inglês Justin Wilson, da Nordic, que com o primeiro lugar de Interlagos e o sexto deste sábado soma agora 11 pontos, diante de 10 de Webber. Antônio Pizzonia, da Petrobras Junior, em quarto, foi o brasileiro melhor colocado. Ele largou em sétimo. A prova, a segunda da temporada, teve a presença do Safety Car da 7ª à 12ª volta em razão de um acidente sério com o italiano Gabriele Varano, da Prost Júnior. Na saída da segunda perda da curva Tamburello ele perdeu o controle do carro e bateu com violência no muro interno da pista, pouco antes da curva Villeneuve. Varano não se feriu. As posições dos primeiros colocados não se alteraram desde o fim da primeira volta, em que Pizzonia conseguiu deixar três adversários para trás. Webber era primeiro, o inglês Darren Manning, da Arden Team Russia, segundo, o tcheco Tomas Enge, da Nordic, terceiro, e Pizzonia, quarto. O austríaco Patrick Friesacher, da Red Bull, segundo no grid, caiu para quinto e lá ficou até a bandeirada. Jaime Melo Júnior, da Durango, segundo em Interlagos, não completou a prova neste sábado, assim como Mario Haberfeld, da SuperNova. Rodrigo Sperafico, da Coloni, foi sétimo, e Ricardo Sperafico, da Petrobras Júnior, 14º. Com o resultado deste sábado, a classificação da Fórmula 3000 ficou assim: 1º Wilson - 11 pontos 2º Webber - 10 pontos 3º Mello e Manning - 6 pontos 4º Bordais e Enge - 3 pontos 5º Sallens e Pizzonia - 3 pontos A próxima etapa do campeonato será dia 28, em Barcelona, junto do GP da Espanha de Fórmula 1.