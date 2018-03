Webber diz que quer "crescer" com a Jaguar Por ter sido muito veloz nas três ultimas sessões de classificação, Brasil, San Marino e Barcelona, o autraliano Mark Webber ganhou enorme espaço na mídia. Os rumores o levaram até a Williams, para substituir Ralf Schumacher. Mas a Jaguar anunciou, há poucos dias, a extensão do contrato de Webber por mais dois anos, até o fim de 2005. Como ele começou a ser cotado para um time melhor, a sua decisão surpreendeu. ?Nunca se sabe o que pode acontecer com as escuderia de ponta. É melhor garantir meu lugar na Jaguar e crescer com ela."