Webber é o mais rápido em Montmeló Com a pista molhada por causa da chuva em Barcelona, o piloto australiano Mark Webber registrou o melhor tempo do dia no treino que algumas equipes da Fórmula 1 estão fazendo no circuito da Catalunha, em Montmeló, na Espanha. Ele marcou 1m27s463 na mais rápida das 64 voltas que deu nesta quinta-feira, já com o novo carro da Jaguar para a temporada 2003, que começa dia 9 de março, na Austrália. Dois brasileiros estão treinando em Montmeló, nas redondezas de Barcelona. Antonio Pizzonia, também com o novo carro da Jaguar, ficou com o 6º tempo do dia (1m29s998). E Cristiano da Matta não foi para a pista com a sua Toyota. Com a sessão desta quinta-feira, Renault, Jordan, BAR e Toyota acabaram os treinos no circuito da Catalunha. Mas Williams e Jaguar seguem testando seus carros na sexta. Confira os tempos do dia: 1º Mark Webber (Jaguar) - 1m27s463 (64 voltas) 2º Jenson Button (BAR) - 1m27s522 (76) 3º Giancarlo Fisichella (Jordan) - 1m28s706 (75) 4º Jacques Villeneuve (BAR) - 1m29s328 (21) 5º Fernando Alonso (Renault) - 1m29s637 (35) 6º Antonio Pizzonia (Jaguar) - 1m29s998 (48) 7º Juan Pablo Montoya (Williams) - 1m30s743 (33) 8º Ralf Schumacher (Williams) - 1m31s444 (29) 9º Olivier Panis (Toyota) - 1m31s676 (26) 10º Allan McNish (Renault) - 1m43s580 (4) 11º Ralph Firman (Jordan) - 2m04s548 (10) 12º Cristiano da Matta (Toyota) - sem tempo