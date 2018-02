Webber é o melhor no treino da Fórmula 1 na Espanha O piloto australiano Mark Webber, da Williams, foi o mais rápido no primeiro dia de treinos da Fórmula 1 no circuito da Catalunha, em Montmeló, na Espanha. Os testes desta terça-feira também marcaram a estréia da equipe japonesa Super Aguri na categoria. Webber fez o tempo de 1m17s699, ficando na frente do finlandês Kimi Raikkonen (McLaren), que deu apenas 22 voltas na pista por causa de problemas na caixa de câmbio do seu carro. Já o primeiro dia de treinos coletivos da Super Aguri foi desastroso. O carro apresentou problemas hidráulicos e o piloto japonês Takuma Sato deu apenas oito voltas na pista. Vale lembrar que o carro da Super Aguri deste início de ano é uma mescla do antigo Arrows 2002 com um motor Honda. O modelo 2006 da Super Aguri só irá para as pistas no dia 23 de abril. Já o pior tempo do dia foi feito pelo alemão Nico Rosberg, da Williams, que além de rodar na pista por causa da chuva, deu somente 16 voltas antes do motor de seu carro estourar. Os treinos desta semana em Montmeló serão os últimos antes que os carros embarquem para o Bahrein, local onde acontecerá o primeiro Grande Prêmio da temporada, no dia 12 de março. Nesta quarta-feira, Renault e Honda se juntarão as demais equipes que treinam na Espanha. Já a Ferrari, que não está conseguindo bons resultados com o modelo deste ano, fez nesta terça-feira seu último dia de treinos no Bahrein. Veja os tempos do dia em Montmeló: 1º Mark Webber (AUS/Williams) - 1m17s699 (45 voltas) 2º Kimmi Raikkonen (FIN/McLaren) - 1m17s790 (59) 3º Robert Doornbos (HOL/Red Bull) - 1m18s439 (46) 4º Tiago Monteiro (POR/Toyota) - 1m18s717 (59) 5º Juan Pablo Montoya (COL/McLaren) - 1m18s875 (22) 6º Takuma Sato (JAP/Super Aguri) - 1m30s244 (8) 7º Nico Rosberg (ALE/Williams) - 1m37s188 (16)