Webber e Vettel ficam surpresos com pole de Fisichella

SPA - Assim como a grande maioria dos seguidores da Fórmula 1, os pilotos da Red Bull também custaram a acreditar na pole conquistada pelo italiano Giancarlo Fisichella para o GP da Bélgica. Neste sábado, após a Force India conseguir pela primeira vez o feito de liderar o grid de largada, o australiano Mark Webber e o alemão Sebastian Vettel se mostraram surpresos pelo desempenho da equipe indiana.

Veja também:

Fisichella é pole, com Barrichello em 4.º

F-1: classificação do Mundial

Confira o calendário da temporada

ESPECIAL: jogue o Desafio dos Pilotos

BLOG DO LIVIO - Leia mais sobre a F-1

"Fisi [Fisichella] na pole! Um dia ótimo para eles, mas nós estamos surpresos por isso", admitiu Webber, que largará apenas na nona posição em Spa-Francorchamps. "Foi uma sessão estranha. Nós esperávamos ser mais competitivos do que aquilo", afirmou, se referindo também ao oitavo lugar de Vettel no grid. Neste ano, Webber venceu o GP da Alemanha e é o terceiro colocado no Mundial, atrás apenas dos pilotos da Brawn.

Mas a colocação ruim para a largada na Bélgica pode colocar em risco a condição de ainda brigar pelo título da temporada. Webber sabe disso e não escondeu a decepção. "Muitos pilotos estava mais rápidos que a gente. Isso mostra que você nunca sabe o que vai acontecer neste jogo [Fórmula 1]", disse o australiano, mantendo o otimismo para a corrida. "Deve ser uma corrida interessante amanhã [domingo]."

Na mesma linha de Webber, Vettel também lamentou o desempenho ruim da Red Bull. "Foi uma sessão bem interessante, e claro, não o melhor para a gente. Oitavo e nono serão difícil amanhã no grid", afirmou o alemão, não deixando ainda de mostrar surpresa pelo pole do dia. "Os resultados foram bem surpreendentes hoje. Acho que ninguém esperava o Fisi estar na pole", disse Vettel, que reconheceu ter errado em sua última volta rápida na Q3.