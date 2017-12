Weber garante Schumacher na Ferrari O empresário do piloto Michael Schumacher, Willi Weber, confirmou nesta quinta-feira em entrevista ao jornal alemão ?Bild?, a intenção do tetracampeão mundial de permanecer na Ferrari e continuar a correr até os 40 anos. ?Ele não vai mudar de equipe e deve prolongar seu contrato. Michael acabará sua carreira na Ferrari?, garantiu. ?Todos sabem que ele pode continuar até os 40 anos e não pensa em retirada?. O piloto está na Ferrari desde 1996 e tem contrato com a escuderia italiana até o final da temporada de 2004.