Wellington Cirino vence e lidera F-Truck Wellington Cirino (Mercedes-Benz) venceu neste domingo a oitava e penúltima etapa da F-Truck, disputada no autódromo do Tarumã (RS) e agora lidera o campeonato com 138 pontos. Djalma Fogaça (Ford) sexto neste domingo, caiu para a vice-liderança geral, com 132 pontos. O segundo em Tarumã foi Beto Monteiro (Ford) e o terceiro Renato Martins (Volkswagen). A última etapa será dia 7 de dezembro, em Curitiba.