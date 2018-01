Wellington Cirino vence na F-Truck O paranaense Wellington Cirino (Mercedez-Benz) assumiu neste domingo a liderança da Fórmula Truck ao vencer a quarta etapa no Autódromo Internacional de Guaporé, cidade a 210 quilômetros de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, que teve público acima de 35 mil segundo a organização do evento. Cirino completou as 31 voltas (o circuito chega a 32 voltas ou quando completa 1h15min por causa da transmissão da tevê) em 1h15min11, seguido por Beto Monteiro (Ford), com 1h15min12 e de Jonatas Borlenghi (Volkswagen), com 1h15min13. Agora, Cirino soma 69 pontos na classificação geral, seguido por Leandro Totti, também paranaense (Ford) - que abandonou a prova na 23.ª volta porque o câmbio quebrou - com 47 pontos, e de Vignaldo Fizzio (Mercedez-Benz) que teve problemas mecânicos (no diferencial) com 34 pontos. Cirino comemorou muito a vitória. Foi o segundo ano consecutivo que venceu a etapa de Guaporé. "Deu tudo certo. Meu caminhão sofreu três quebras nos treinos livres e a equipe conseguiu acertar o caminhão para a prova. Agora, vamos trabalhar com o novo caminhão que será mais leve e deve estrear na etapa de Curitiba, em setembro (sétima etapa das nove). Estamos no caminho certo", disse o campeão que havia largado na segunda posição do grid e assumiu a liderança na primeira volta e travou uma briga boa com Leandro Totti (Ford) ex-líder do circuito e Djalma Fogaça (Ford). Fogaça havia largado na pole position e pressionou Cirino e Totti até a 17.ª volta. Assumiu a liderança na quarta volta, foi ultrapassado por Totti e depois por Cirino e os três ficaram embolados. Mas Fogaça foi obrigado a parar no box na 17ª volta porque furou o radiador do seu caminhão. "Não queria parar. Mas o caminhão não agüentaria muito mais tempo. Voltei para pista em último, foi uma pena porque a competição estava praticamente ganha. Se eu vencesse aqui entraria na briga pela liderança do campeonato, estou triste", lamentou Fogaça que terminou a prova em sexto e melhorou duas posições na tabela de classificação do circuito. Agora, é o sexto. O campeão de 2004, o pernambucano Beto Monteiro (Ford), largou em sétimo e cresceu na prova. Foi ganhando posição a cada volta e na 17.ª já estava em terceiro e ficou na cola de Totti. "A prova foi ótima depois de um estréia ruim na competição. Desde a etapa de São Paulo (maio) a equipe vem trabalhando para melhorar o meu caminhão. A posição foi excelente. Estou subindo a escada devagar, a tendência é só melhorar", acredita Monteiro. Na primeira etapa, em Caruaru, Monteiro bateu e saiu da prova. Na etapa seguinte, em Goiânia, foi sexto e em Interlagos abandonou a prova a duas voltas do fim. Mesmo fora da prova, Totti gostou da prova. "Foi a etapa mais disputada e equilibrada deste ano. O nível está excelente. Infelizmente meu câmbio quebrou e as marchas não entraram, só conseguia engatar a sexta (marcha). Não tive como continuar. Estava brigando diretamente com Cirino. Fica para a próxima etapa, corrida é assim mesmo, tenho de aprender a perder estou tranqüilo", afirmou. A única mulher na prova, Débora Rodrigues (Volkswagen) abandonou a corrida na 17.ª volta com problemas elétricos no caminhão. Ela estava em 15º. Agora ela ocupa agora a nona posição - estava em quinto - no ranking geral com 20 pontos. "Infelizmente não consegui chegar pela quarta vez consecutiva nos pontos. Tinha caminhão para chegar a uma boa posição hoje, mas também não posso reclamar da sorte porque estive entre os primeiros nas outras etapas", disse Débora. AMBIENTE - A pacata cidade de Guaporé com menos de 30 mil habitantes parou para assistir à Formula Truck. Famílias inteiras de cidades vizinhas como Lajeado, Estrela, Serafim da Correia, Maral, Nova Prata, Beto Gonçalves e Caxias do Sul acamparam em frente ao autódromo. A festa foi acompanhada de muito churrasco e chimarrão. A quinta etapa do campenato está marcada para Londrina, no dia 10 de julho. Veja a classificação final da etapa de Guaporé: 1º) Wellington Cirino (PR) - Mercedes Benz, 31 voltas, tempo 1:15:11.432 2º) Beto Monteiro (PE) - Ford, a 1.398 3º) Jonatas Borlenghi (SP) - Volkswagen, a 2.425 4º) Fabiano Brito (PR) - Volvo, a 15.109 5º) Diumar Bueno (PR) - Volvo, a 19.990 6º) Djalma Fogaça (PE) - Ford, a 20.296 7º) Beto Napolitano (SP) - Volkswagen, a 20.941 8º) Pedro Muffato (PR) - Scania, a 29.573 9º) Fred Marinelli (SP) - Scania, a 30.562 10º) João Maistro (PR) - Scania, a 31.223 11º) Luiz C Zappellini (SC) - Volkswagen, a 31.829 12º) Renato Martins (SP) - Volkswagen, a 37.256 13º) Mad Macarrão (SP) - Ford, a 37.299 14º) Vinicius Ramires (SP) - Volvo, a 49.189 15º) Herberto Heinen (RS) - Volvo, a 1:11.284 16º) Leandro Totti (PR) - Ford, a 11 voltas 17º) Roberval Andrade (SP) - Scania, a 12 voltas 18º) Vignaldo Fizio (SP) - Mercedes Benz, a 13 voltas 19º) Débora Rodrigues (SP) - Volkswagen, a 14 voltas 20º) José Maria Reis (GO) - Ford, a 14 voltas 21º) Daniel Gianfratti (SP) - Ford, a 16 voltas 22º) José Cangueiro (SP) - Mercedes Benz, a 18 voltas 23º) Adilson Cajurú (PR) - Iveco, a 27 voltas 24º) Geraldo Piquet (DF) - Mercedes Benz, a 27 voltas