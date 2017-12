Whiting convoca reunião com pilotos Todos os pilotos de Fórmula 1 e de Fórmula 3000, bem como os chefes de suas equipes, estão convocados pelo delegado de segurança e responsável pelas largadas, Charlie Whiting, para uma reunião na quinta-feira. O motivo do encontro é desconhecido. "Eles nos solicitou uma sala com 60 lugares", disse um funcionário da organização do GP Brasil. Nunca tanta gente esteve reunida com Whiting, que já adiantou desejar realizar esses encontros regularmente. Há suspeitas de que esteja relacionada com a postura mais dura da FIA com relação ao comportamento dos pilotos nas pistas.