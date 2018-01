Williams admite problemas com carro O diretor esportivo da BMW, Mario Theissen, admitiu a existência de problemas como o carro que a Williams pretende utilizar na temporada 2003 de Fórmula 1. ?O FW25 é um carro totalmente novo e tem apresentado problemas que ainda não conseguimos explicar?, disse o dirigente em declarações publicadas nesta quarta-feira no diario alemão "Stuttgarter Nachrichten". Nos testes realizados até agora por Juan Pablo Montoya e Ralf Schumacher, o FW25 andou muito abaixo do esperado. Nos treinos de ontem em Barcelona, por exemplo, as Williams andaram menos que a Toyota, Renault e Jordan. Apesar do fraco desempenho, a escuderia confirmou que vai iniciar a temporada com o modelo 2003. O Campeonato Mundial de Fórmula 1 começa no dia 9 de março, com o GP da Austrália, em Melbourne.