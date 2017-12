Williams anuncia mudanças na equipe A equipe Williams confirmou nesta terça as mudanças estruturais na sua organização. Patrick Head, sócio com 35% do time, deixa a direção-técnica para assumir o cargo de diretor de engenharia. Seu lugar será ocupado pelo australiano Sam Michael, que será o coordenador também do segundo túnel de vento da escuderia, inaugurado há pouco. "Não estou me aposentando, apenas mudando de função, como fiz em 1990, quando Adrian Newey veio trabalhar conosco, ocasião que deixei para ele a função de projetista-chefe", disse Head.