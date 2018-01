Williams aparece como terceira força Discussões dos pilotos à parte, dirigentes da Ferrari e da McLaren já compreenderam: a partir de agora a luta pela vitória terá uma terceira equipe, para o bem da Fórmula 1: a Williams. O GP do Brasil, neste domingo, comprovou o que as duas primeiras etapas do Mundial já haviam começado a mostrar: Juan Pablo Montoya e Ralf Schumacher vão dividir os pódios com Michael Schumacher, Rubens Barrichello, Mika Hakkinen e David Coulthard. "É encorajante pensar nas próximas corridas depois do que vimos aqui", afirmou Frank Williams, em Interlagos. Seu time não lidera uma etapa do Mundial, com possibilidades reais de vencer, desde o GP da Europa de 1997, em Jerez de la Frontera, na Espanha, quando Jacques Villeneuve, seu piloto, conquistou o título do campeonato. Até ser colocado para fora por Jos Verstappen, da Arrows, retardatário, na 38.ª volta, Montoya liderou a corrida, com ninguém menos de As Michael Schumacher e David Coulthard na segunda e terceira colocações. O mais impressionante é que Montoya não parou nos boxes até então para o seu pit stop, o que quer dizer que ele largou com seu tanque cheio, pois já havia passado da metade da prova. Como em Interlagos são consumidos 2,7 litros por volta, em média, Montoya já havia gasto cerca de 103 litros, aproximadamente. E ele tinha mais gasolina ainda no tanque. Isso significa que na hora da largada seu carro carregava pelo menos 100 quilos de combustível e, mesmo assim, conseguia manter-se à frente da Ferrari de Michael Schumacher que, como faria dois pit stops, tinha cerca de apenas 70 quilos no tanque. "Agora temos de também considerar a Williams", afirmou Schumacher, referindo-se à disputar as vitórias. As velocidades máximas dos carros da Williams impressionaram todos em Interlagos. Nos treinos de classificação, o colombiano Juan Pablo Montoya, que nunca havia disputado uma prova em Interlagos, chegou a fazer a primeira parcial da pista um décimo mais rápido do que Schumacher, que participou do seu décimo Grande Prêmio Brasil. Na corrida, o carro mostrou mesmo desempenho impressionante. Enquanto na freada do S do Senna Ralf Schumacher atingia 312,5 km/h e Montoya 311,3, Michael Schumacher não passou de 305,6 km/h. Na linha de chegada, o colombiano era também mais veloz que o piloto da Ferrari: 318,4 km/h contra 316,8 km/h. As deficiências aerodinâmicas ainda existentes no modelo FW23 da Williams têm sido compensadas pelo alta performance do motor V-10 da BMW. Apesar de ridicularizado, por parte da população, o combustível da Williams é fornecido pela Petrobrás e vários times têm contactado a empresa para adquiri-lo.