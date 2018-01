Williams apresenta novo modelo para 2004 A Williams mostrou sua nova cara para 2004. E o modelo FW26 vem com modificações significativas em relação ao do ano passado. A principal delas se refere ao bico dianteiro do monoposto. A alteração trouxe um visual bastante diferenciado ao carro, que alguns especialistas da própria escuderia o batizaram de ?batmóvel?, em referência ao bólido do astro do cinema Batman. Nesta segunda-feira, na apresentação do Williams F1 BMW FW26, no circuito espanhol de Valência, o piloto alemão Ralf Schumacher e o colombiano Juan Pablo Montoya fizeram alguns testes, que já haviam sido iniciados em novembro. Nesta terça-feira, eles voltam a trabalhar no circuito Ricardo Tromo e quarta-feira começam os treinamentos em Jerez de la Frontera, também na Espanha. "Testei alguns novos elementos do FW26 e individualmente os achei um passo à frente, como o motor, a caixa de câmbio e outros componentes menores do carro, mas não menos significativos", comentou Ralf. "Estou mesmo fascinado para ver como eles vão trabalhar juntos". O entusiasmo do alemão é seguido pelo companheiro de escuderia, Juan Pablo Montoya. "A expectativa é grande quanto ao potencial do carro", disse o colombiano. "Eu acredito nos benefícios de poder testar o novo modelo com dois meses de antecedência do início do campeonato (começa no dia 7 de março com o Grande Prêmio da Austrália, em Melbourne)", declarou Montoya, que se despede do time inglês no final da temporada. O fato de já ter fechado contrato para defender as cores da McLaren em 2005 é, segundo ele, algo natural. "Este ano vou me dedicar 100% à Williams", declarou. Após algumas voltas nesta segunda-feira em Valência, Montoya disse ter ficado satisfeito. "Gostei muito, mas é cedo para fazer uma avaliação". Sobre o formato do novo bico, ele compartilhou de muitas outras opiniões. "Eu também o acho estranho, mas vou me acostumar. Afinal, isto não vai fazer diferença nenhuma." Além da asa dianteira, que deu um visual bem diferente ao carro, mas não dos mais bonitos, o FW26 terá um câmbio menor e a cobertura do motor mais alta. O bico do carro foi projetado em razão de a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) ter determinado que as duas lâminas da parte traseira fossem aumentadas. O dono da escuderia, Frank Williams, disse nesta segunda-feira que sente "boas sensações" para esta temporada e ficará decepcionado se não conquistar o título. "Estamos aqui para ganhar, queremos ser os primeiros e espero que este trabalho dê seus frutos", disse Frank. "Dependerá de como o carro vai se comportar, porque nossos pilotos são campeões em potencial." O diretor-técnico Patrick Head também mostrou otimismo. "A Ferrari quase não tem pontos fracos e por isso teremos de fazer o máximo de esforços para superá-la. A ambição da Williams é ganhar o Mundial, o que não conseguimos desde 1997."