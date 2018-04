Williams apresenta o seu modelo 2002 Sem conquistar nenhum título mundial desde 1997, a Williams/BMW apresentou hoje o seu novo modelo para F1, na esperança de somar ?a mais forte equipe de pilotos?, na avaliação do diretor Frank Williams, e a nova máquina da BMW. A equipe, que terminou em terceiro lugar na temporada passada, atrás da Ferrari e da McLaren, teve o motor mais forte, mas acabou ficando para trás por problemas técnicos. ?Depois de quatro vitórias, quatro pole positions e oito voltas mais rápidas em dois anos juntos, nossas expectativas para esta terceira temporada são elevadas?, disse Frank Williams. ?Temos grandes esperanças no nosso novo chassi, o FW24, e no novo motor P82. Melhorar a aerodinâmica e a segurança são nossos maiores objetivos?, acrescentou. O piloto alemão Ralf Schumacher fechou o ano de 2001 com 3 vitórias, contra uma do seu companheiro de equipe, o colombiano Juan Pablo Montoya. ?Temos a melhor equipe de pilotos?, disse Frank Williams. Schumacher e Montoya devem realizar as primeiras voltas com o novo carro BMW ainda nesta sexta-feira. Os pilotos de teste Marc Gene e Antonio Pizzonia farão outros testes este fim de semana em Barcelona.